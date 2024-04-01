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İzmir'de apartman yangını, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de hastanelik oldu. Alevler arasında kalan babası için çığlık atan kadının feryatları yürek dağladı.

Yangın saat 02.00 sıralarında Ergene Mahallesi 523 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Alevleri fark eden mahalleli durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir'de apartman yangını, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ALEVLERİN ARASINDA MAHSUR KALAN YAŞLI ADAM ÖLDÜ

Apartmanda oturan bina sakinleri tedbir amacıyla dışarı çıkartılırken, itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Alevler bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü. Yanan dairede yapılan incelemede 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'de apartman yangını, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Vefat eden yaşlı adamın oğlu İ.K. (49), gelini H.K. (47) ve torunu B.K.'nin (14) ise dumandan etkilendiği belirlendi. Dumandan etkilenen İ.K., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, H.K. ve B.K. ise ayakta tedavi oldu.

Yangında hayatını kaybeden Hakkı Zeki Koçeli'nin cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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