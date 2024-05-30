İstanbul'da yangın dehşeti! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Kartal'da sabah saatlerinde bir binada yangın çıktı. Yangına 81 yaşındaki yatalak adamın içtiği sigara sebep oldu. Alevler kısa sürede büyürken durum yetkililere haber verildi. Olayda yatalak adam canından olurken çok sayıda kişi de hastaneye sevk edildi.

Yangın sabah saat 06.30 sularında Atalar Mahallesi Melih Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre tek başına yaşayan Hasan Kara'nın (81) içtiği sigara yangına sebep oldu. Kısa sürede büyüyen alevler bütün daireyi sardı.

İÇTİĞİ SİGARA CANINDAN ETTİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye erleri binada mahsur kalanları tahliye ederken Hasan Kara'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Mahur kalan 5 kişi kurtarılırken içlerinden 3'ünün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan Serdar isimli bir görgü tanığı "Yatalaktı. Yaşlı bir amcaydı. Yangında vefat etti. Kendi kendine yandı. Yangın sigaradan çıkmış. Diğer mahsur kalanları aldılar tahliye ettiler. Şu anda oksijen veriyorlar "dedi. kişi