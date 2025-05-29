İstanbul'daki 6,2'lik depremden sonra oldu! İnsanlar tedirgin: Tehlike saçıyor

İstanbul Sultangazi'deki bir bahçe duvarında, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan çatlaklar, vatandaşları tedirgin ediyor.

Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'ndeki bir eve ait bahçenin duvarında 23 Nisan'da, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından çatlaklar oluştu.

YIKILMA TEHLİKESİ VAR

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun olarak kullanılan kaldırımın kenarındaki duvar, yıkılma tehlikesi nedeniyle vatandaşları tedirgin ediyor.

"ADETA TEHLİKE SAÇIYOR"

Kaldırımı kullanan vatandaşlar, gereken önlemlerin alınmasını, duvarın onarılmasını istedi. Erdal Tunç, duvarın yıkılmasından endişe duyduklarını belirterek, "Adeta tehlike saçıyor. Çoluk çocuk buradan okula gidiyor, işe gidiyor. Allah korusun yıkılsa felaket olur." ifadelerini kullandı.