İstanbullular dikkat! Hem fırtına hem kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji İstanbul dahil birçok kent için saat verdi! Sağanak kuvvetli geliyor

Meteoroloji İstanbul dahil birçok kent için saat verdi! Sağanak kuvvetli geliyor

AKOM hafta sonu için İstanbulluları uyardı. Açıklamada yarından itibaren kentte fırtına ve kuvvetli yağışın etkili olacağı, pazar akşamı ise yağışların etkisini azaltacağı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte pazar gününe kadar kuvvetli sağanak geçişlerinin etkili olabileceğini duyurdu.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI"

AKOM'dan yapılan açıklamada "İstanbul başta olmak üzere yurdumuz alçak basınç sisteminin etkisi altına giriyor. Halihazırda il genelinde hafif şekilde görülen yağışların cumartesinden itibaren fırtına şeklinde esmesi, rüzgar ile birlikte etkisi artırması bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın pazar günü itibari ile bölgemizi terk etmesi beklenmektedir.

Pazar gününe kadar etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir." denildi.