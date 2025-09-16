İstanbullular dikkat! Tramvay hattındaki bazı duraklarda sefer yapılamıyor

İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat... Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir kısmında bakım çalışması nedeniyle seferler yapılamıyor.

BU DURAKLARDA SEFER YAPILAMIYOR

Konuyla ilgili Metro İstanbul'un resmi X hesabından bir açıklama yapıldı. Söz konusu paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yapılması zorunlu hat bakım çalışması nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri yer aldı.