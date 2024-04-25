İstanbullunun metro çilesinde beşinci gün! Üsküdar-Samandıra hattı kilit

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda 21 Nisan’da yaşanan kaza ile başlayan sıkıntı dün de çözülemedi. Vatandaşlar işine, öğrenciler okuluna gidemez oldu.

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık sürüyor. Metro İstanbul’un önce “teknik arıza” olarak açıkladığı, sonrasında “zorunlu bakım çalışması” şeklinde nitelendirdiği, ardından da “işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması”ndan kaynaklandığını bildirdiği problem sebebiyle seferler Altunizade İstasyonu’nda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

"METRO HATTINDAKİ DURUM TEMAS DEĞİL, TOSLAMADIR"

Altunize’de durağından metro hattına geçen vatandaşlara turnikelerden geçtikleri sırada “Gideceğiniz yönün tam tersine gidin” uyarısı yapılıyor. Hattın bulunduğu kata inildiğinde ise yön tabelaların önünde bekleyen görevliler megafonla duyurular yaparak vatandaşları gidecekleri tarafa yönlendiriyor. Duraktaki süreli ekran tabelaları çalışmazken vatandaşlar arasında megafonla dolaşan bir görevli seferlerin 15 dakika aralıklarla yapıldığı bilgisini veriyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, metro hattındaki aksaklıkla ilgili olarak “İBB’li yöneticiler ‘teknik arıza’ olduğunu ifade etti. İBB’li yöneticiler bir açıklama daha yaparak ‘temas’ olduğunu söyledi. Oysa temas birbirine dokunduğunda olur, metro hattındaki durum temas değil, toslamadır” açıklamasını yaptı.