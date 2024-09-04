İtalyan doktora aşık olan Türk kadınlar hayatının şokunu yaşadı! İşin ucu Nijeryalılara dayandı!

İtalyan göz doktoru Giuseppe Sebastio'nun Instagram hesabındaki fotoğrafları ele geçiren Nijeryalılar Türk kadınlarının başını yaktı. Fenomen doktor Sebastio herkesi uyardı: Sakın yapmayın...

İtalya'da yaşayan göz doktoru Giuseppe Sebastio'nun Instagram hesabında 20 bin takipçisi var. Attığı her gönderiye kadınlardan yorum yağdırdı, paylaşımları dikkat çekti. Nijeryalı bir çete de bunu fırsata çevirdi. Fenomen doktorun hesabından resimlerini çalan çete farklı sayfalar oluşturdu. Hesapların bazılarına, "Dr. Philips Thomson, Owen Carter" gibi isimler verildi.

TÜRK KADINLARI AĞLARINA DÜŞÜRDÜLER

Sabah'ta yer alan habere göre; bu hesaplarla Türk kadınlarına mesaj atan dolandırıcılık çetesi üyeleri, ilk önce kurbanları ile duygusal bağ kurdu. İkinci aşamada ise hesap sahibinin Suriye'de doktorluk yaptığını, dul ve 1 kız çocuğu sahibi olduğunu belirterek evlenmeyi planladığını söyledi.

YÜKSEK MİKTARDA EMEKLİ İKRAMİYESİ YALANI

İletişimi ilerleten çete üyeleri daha sonra emekli olacakları yalanıyla dolandırıcılığın ilk adımını attı. Yüksek miktarda emekli ikramiyesi alacakları yalanıyla kadınların ilgisini çeken dolandırıcılar, daha sonra bu parayı Türkiye'ye göndermek istediklerini ve çocuğuna bakacak iyi biriyle evlenmek istediklerini öne sürdü.

Çete üyelerinin bu dediklerini inanan kadınları ise bir süre sonra kargocu kılığında çete üyeleri aradı. Kargonun onlara ulaşabilmesi için para talep etti. Kendilerine yüksek miktarda para geleceğini düşünen kadınlar ise çetenin kurbanı oldu.

"DOLANDIRILAN KADINLAR BENİM PEŞİME DÜŞÜYOR"

Hesabın gerçek sahibi Giuseppe Sebastio ise yaşanan mağduriyetleri doğruladı. Göz doktoru Sebastio, "İnsanlara yardımcı olmak için sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorum.

Bazı Nijeryalı dolandırıcılar, fotoğraflarımı sahte profillerde kullanarak Türk kadınlarıyla iletişime geçiyor. Kadınları aşık ederek para istiyorlar. Kadınlar benim fotoğraflarıma inanıp para göndermesinler. Çok üzgünüm. Her gün dolandırılan birçok kadın bana ulaşıyor" dedi.