IUCN’nin ‘Kırmızı’ listesinde yer alan kanguru faresi Adıyaman’da görüldü
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adıyaman’da vatandaşlar IUCN’nin ‘Kırmızı’ listesinde yer alan kanguru faresi görüntüledi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) ‘Kırmızı’ listesinde yer alan kanguru faresi, Adıyaman- Malatya karayolu Koçali köyü yakınlarında görüldü. Gece karayolunda görülen kanguru faresini vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.
SU İÇMEDEN YAŞAYABİLİYORLAR
Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip olması nedeniyle ilginç hayvanlar arasında yer alıyor. En ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmeleri olarak biliniyor. Kanguru farelerinin, yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri belirtiliyor.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı