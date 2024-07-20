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IUCN’nin ‘Kırmızı’ listesinde yer alan kanguru faresi Adıyaman’da görüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
IUCN’nin ‘Kırmızı’ listesinde yer alan kanguru faresi Adıyaman’da görüldü
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Adıyaman’da vatandaşlar IUCN’nin ‘Kırmızı’ listesinde yer alan kanguru faresi görüntüledi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) ‘Kırmızı’ listesinde yer alan kanguru faresi, Adıyaman- Malatya karayolu Koçali köyü yakınlarında görüldü. Gece karayolunda görülen kanguru faresini vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

SU İÇMEDEN YAŞAYABİLİYORLAR

Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip olması nedeniyle ilginç hayvanlar arasında yer alıyor. En ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmeleri olarak biliniyor. Kanguru farelerinin, yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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