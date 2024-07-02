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'İzmarit vergisi' gündemde! TBMM 'sessiz pandemi' için harekete geçecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hükûmet, tütün şirketlerinin ‘sigara izmaritlerini temizlemek’ için çöp veya kirletme bedeli vergisi ödemesi üzerinde çalışıyor.

ESMA ALTININ HABERİ - Son dönemde geleneksel sigaranın yanı sıra özellikle gençler arasında kullanımı artan yeni nesil ısıtılmış sigaralar (tütünün geleneksel sigaradan daha düşük sıcaklıkta ısıtılması) ile elektronik sigaralar, sağlığa verdikleri zararlar sonrasında adeta sessiz bir pandemi hâline geldi. Hükûmet, Türkiye’de her yıl yaklaşık 85 bin insanın ölümüne yol açan sigara kullanımının önüne geçmek için harekete geçti. TBMM, bu konuda tütün ürünlerinin yasaklanmasını düzenleyen kanun ile tütün ve alkol piyasasını düzenleyen kanunda değişikliğe gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konu üzerinde titizlikle çalışılması yönünde talimat verdiği, çalışmanın Meclis’in yeni yasama döneminde ele alınarak, taslak metin üzerinde çalışılacağı öğrenildi. Sağlık Bakanlığına sunulacak ön çalışmada, halk sağlığını korumakla yükümlü kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak görüşmeler neticesinde belirlenecek bir tarihin esas alınması ve bu tarihten sonra doğan nesillere sigara satışının yasaklanması önerilecek.

Söz konusu yasal değişikliğin yapılması hâlinde, 18 yaş altına sigara satışından daha etkili bir yönteme geçilecek. Böylece, sigaraya başlama yaşı olarak öne çıkan 15 yaş ve altı bireylerin korunması sağlanacak.

KANUN DEĞİŞECEK

Ticaret Bakanlığına ise, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun’da değişiklik yapılması önerisi sunulacak. Tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizlemek için çöp veya kirletme bedeli vergisi ödemesi de teklif edilecek.

Çalışmalar sırasında bilim adamlarının da görüşlerinin alınacağı, aynı zamanda dünya örneklerinin de inceleneceği belirtildi. AK Parti kurmayları, İngiltere’de 2009 sonrası doğan kuşaklara sigara satışını yasaklayan modelin yanı sıra İspanya’da tütün endüstrisinden “sigara izmariti” vergisi alan modelin incelendiğini kaydetti. Ayrıca 2025’te sigara yasağının bütün ülke geneline yayılacağı İzlanda modelinin de bir sonraki aşamada Türkiye’ye örnek olabileceğini ifade edildi. İspanya’daki kirletme ya da izmarit vergisi olarak uygulanan modelin tütün endüstrisine yönelik olduğunu aktaran kurmaylar, sigara üreticilerine karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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