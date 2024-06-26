Doktorları şaşırtan vaka: Sigara içen adamın boğazında kıllar çıktı

Yıllardır sigara içen bir adam ses kısıklığı, nefes almada güçlük ve kronik öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktorlar 52 yaşındaki adamın boğazında kıllar tespit etti. Nadir görülen vaka tıp literatürüne girdi.

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Sigara içmenin ciddi riskleri iyi biliniyor. Bunlar arasında kanser, kalp hastalığı, felç, akciğer hastalıkları, diyabet gibi problemler yer alıyor. Ancak uzun yıllardır sigara içen bir adamda bambaşka bir belirti ortaya çıktı.

BOĞAZINDA KILLAR ÇIKTI

Günde bir paket sigara içen Avusturyalı bir tiryakide sigara bağımlılığının nadir görülen bir komplikasyonu görüldü. Öyle ki hastanın boğazında kıl çıkmaya başladı. Bu vakanın ayrıntıları geçen hafta Amerikan Vaka Raporları Dergisi'nde yayımlandı.

BELİRTİLERLE HASTANEYE GİTTİ

Kimliği açıklanmayan 52 yaşındaki adam, sigaraya başladıktan yaklaşık 17 yıl sonra, belirli şikayetlerle doktora başvurdu. Ses kısıklığı, nefes almada güçlük ve kronik öksürük yaşıyordu.

DOKTORLAR KIL KÖKLERİNİ YAKARAK TEMİZLEDİ

Bronkoskopide adamın boğazında iltihaplanma ve kıllar tespit edildi. Doktorlar tüyleri temizledi, bu işlem rahatlama sağladı ancak kalıcı bir çözüm olmadı.

Kıllar yeniden çıkmaya devam etti ve hasta 14 yıl boyunca her yıl aynı semptomlardan şikayet ederek hastaneye geri döndü. Kıllar bakterilerle kaplı olduğu için adama antibiyotik tedavisi de uygulandı.

Bu durum sonrası adam sigarayı bıraktı. Doktorlar vakayı kılların büyüdüğü kökleri yakarak düzeltilebildi.

Ertesi yıl yapılan ikinci bir işlemle, tüylerin yeniden oluşması tamamen ortadan kaldırdı.

Doktorlar hazırladıkları raporda, bunun daha önce gördükleri ikinci vaka olduğunu bildirdi. Tedavi ekibi, durumun adamın sigara içmesi nedeniyle tetiklendiğini belirtti. Doktorlar “Bu bulgular, sunulan vakadaki sigara içme alışkanlığının kıl büyümesini tetiklemiş ve uyarmış olabileceği hipotezimizi destekleyebilir. Elbette, bu tür vakaların nadir olması nedeniyle bu varsayım kanıtlanamaz” dedi.