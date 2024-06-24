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Ailelere ‘adenovirüs’ uyarısı: Vakalar arttı, anne babalar dikkat

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ailelere ‘adenovirüs’ uyarısı: Vakalar arttı, anne babalar dikkat

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Son günlerde artış gösteren adenovirüs enfeksiyonlarına karşı uzmanlar aileleri uyarmaya devam ediyor. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özden Durmuş Gönültaş, virüsün özellikle solunum ve sindirim sistemlerini etkilediğini belirtti ve hijyen kurallarının önemine dikkat çekti.

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özden Durmuş Gönültaş, son günlerde artış gösteren adenovirüs enfeksiyonlarına karşı aileleri uyardı. Gönültaş, adenovirüsün başlıca solunum ve sindirim sistemini etkileyen oldukça bulaşıcı bir virüs olduğunu belirtti.

BELİRTİLERİ: BURUN AKINTISI, ÖKSÜRÜK, BOĞAZ AĞRISI…

Virüsün damlacık yolu ile direk temasla ve fekal-oral (dışkıdan bulaş) yollarla yayılabildiğini belirten Gönültaş, “Bulaştıktan sonra hastalığın belirtileri 2-14 gün içinde ortaya çıkabiliyor. Adenovirüs enfeksiyonunun belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, gözlerde şişlik, kızarıklık ve akıntı, ishal ve kusma yer alıyor” dedi.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIYOR?

Gönültaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu virüsün daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu ve mide-bağırsak iltihabı olarak görülüyor, ancak alt solunum yollarını tutarak bronşit ve zatürreye de yol açabilir. Adenovirüs enfeksiyonunun tedavisi ise semptomatiktir. Tedavi sürecinde antibiyotik kullanılmaz. Tedavi yöntemleri arasında ağrı kesici, ateş düşürücü ve bol sıvı tüketimi gibi destek tedaviler uygulanır.”

ELLER SIK SIK YIKANMALI?

Korunma yollarına da değinen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özden Durmuş Gönültaş, adenovirüsten korunmanın en etkili yolunun hijyen kurallarına uymak olduğunu söyledi. Ellerin sık sık yıkanması ve özellikle salgın dönemlerinde kalabalık, kapalı ve hijyen koşullarının sağlanmadığı alanlardan (alışveriş merkezleri, kapalı oyun salonları, havuzlar) uzak durulmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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