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İzmir Gaziemir'de yangın! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İzmir’in Gaziemir ilçesi Sevgi Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine ihbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler, alevlere müdahale etmeye başladı. Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği ve rüzgar nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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