İzmir, Kahramanmaraş, Muğla ve Karaman'da alevlerle mücadele! Mahalle boşaltıldı, otoban kapatıldı

İzmir'in Menderes, Selçuk, Urla ve Çeşme, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Muğla'nın Milas ve Karaman'ın Ermenek ilçeleri alevlere teslim oldu. Yangınlara dört bir yandan müdahale edilirken bazı mahallelerde evler tahliye edildi.

İzmir Menderes'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir Menderes'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Sıcaklıkların artmasıyla beraber yangın haberleri peş peşe gelmeye başladı. Dumanların yükseldiği 4 kent korku dolu anlara sahne oluyor.

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan, 5 uçak ve 13 helikopter olmak üzere toplam 18 hava aracının yer aldığı yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, bir yangın haberi de Çeşme’den geldi.

Çeşme Germiyan Mahallesi’ndeki kırsal alanda çıkan yangına; 2 uçak ve 1 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

OTOBAN TRAFİĞE KAPANDI

Öte yandan, Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi’ndeki yol kenarında da yangın çıktı. Otluk alandaki yangın nedeniyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Bu yangına da ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

SELÇUK'TA DA YANGIN ÇIKTI

Menderes ve Çeşme ilçelerinin ardından Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde de yangın çıktı. Yangına 4 helikopter ve 5 uçak ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ

Yangın Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesi Belkız Mahallesi’nde ormanlık alanda başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bölgeye çok sayıda ekip sevk etti.

İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 8 arazöz, 5 su tankeri, 8 belediye itfaiyesi, 1 greyder, 2 dozer, 55 orman yangın işçisi, 10 teknik personel ile 50 itfaiye personeli sevk edildi. Kısmen ormanlık araziye de sıçrayan yangında 19 hektar alan zarar gördü. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

MUĞLA

Muğla’nın Milas Burgaz Mahallesindeki makilik alanda çıkış nedeni tespit edilemeyen makilik yangını sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile havadan bir helikopter yangın bölgesine sevk edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler evleri tehdit etmeye başlayınca ekipler tarafından alevlerin konutlara ulaşmasının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürütülüyor.

KARAMAN

Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, öğle saatlerinde Ermenek ilçesine bağlı Yeşilköy köyü Yaylacık Yaylası mevkiinde kalan çalılık alanda başladı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çalılık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine ilk olarak Ermenek Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile Ermenek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR DA ÇALIŞMALARA KATILDI

Yangının büyüyerek yayılma ihtimaline karşı bölgede bulunan köylerdeki vatandaşların da yangın söndürme çalışmalarına katılmaları istendi. Yangının dağlık arazide olması nedeniyle bölgeye 3 adet yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Bölgeye ulaşan helikopterler yangına müdahale etmeye başladı.

Yangına, Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 10 arazöz 100 kişilik ekip ile Ermenek, Sarıveliler, Başyayla ilçesi ile Güneyyurt, Kazancı, Göktepe Belde Belediyelerine ait 6 itfaiye aracı, ekskavatörler, 3 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.

Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.