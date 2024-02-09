Ocakçı Holding vurgununda yeni gelişme: 3100 kişiyi 5 milyar TL dolandırmışlar

Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan ve aralarında Ocakçı Holding’in sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı’nın bulunduğu 32 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ocakçı Holding vurgununda 3 bin 100 kişinin toplam 5 milyar 123 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.

İzmir’de, hem yüksek faiz vaadiyle hem de İzmir Token ile yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırımla gündeme gelen ve 3 bin 100 kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı ortaya çıkan Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, geçtiğimiz çarşamba günü yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana’da, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, saklandıkları ikamette İzmir polisi tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı’nın yanı sıra yakalanan 2 zanlı da Adana'dan İzmir’e getirilmişlerdi.

3 FARKLI İLDEN SEGBİS İLE MAHKEMEYE KATILACAKLAR

Ocakçı çiftinin yanı sıra İzmir'de bulunan 27 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edildi. Yakalananların arasında Sedat Ocakçı’ya yardım ve yataklık eden 1 kişinin olduğu, Ankara’da bulunan 2 kişinin ise Ocakçı ile iş birliği yaptığı tespit edildi. Antalya ve Ankara’da 2, Aksaray’da ise yakalanan 1 kişinin, İzmir’deki şüphelilerle birlikte eş zamanlı adliyeye sevk edildiği ve mahkemeye SEGBİS aracılığıyla katılacakları öğrenildi. Ayrıca, firari olan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

'HERKES PARASINI ALACAK'

Sevk esnasında basın mensuplarının "Paralar nerede" sorusuna cevap veren Sedat Ocakçı, "Herkes parasını alacak, paralar faaliyette" dedi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı'nın, ponzi sistemi benzeri bir yapı ile yüksek getiri vaadiyle vatandaşlardan para topladığı ve kayıplara karıştığı ortaya çıkmıştı.

Nerede olduğunu söylemeyen Ocakcı, şu açıklamayı yapmıştı:

"Gördüğünüz gibi buradayım canlıyım kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamanıza rağmen ben sistemimi kurdum, kuruyorum. Hızlı bir şekilde fon girişini sağlıyorum. Kazandıkça, azar azar hepinize o çok sevdiğiniz paraları göndereceğim. En başında ben hangi noktadaysam, yine hala aynı noktadayım. Canım ciğerim dediğim, kardeşim dediklerimin arkamdan söyledikleri umurumda değil. Herkes haklı. Bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım. Beni muhattap aldığınız gibi her zaman alacaksınız. Hiçbir yere gitmedim. İzmir’e de geleceğim. Merak etmeyin. Paranızı hazırlıyorum."

Ocakçı Holding sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Haklarında gözaltı kararı verilen holding sahibi Sedat Ocakçı'ya ait holding ve diğer işletmelerde polis ekipleri arama gerçekleştirmişti.