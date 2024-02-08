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    • Drone vaadiyle 2,5 milyar uçurdu! Kaçamadan yakalanan Sedat Ocakçı'dan ilk kare

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Borsa, kripto para ve drone fabrikası vaatleriyle binlerce kişiden 2,5 milyar TL para toplayan Ocakçı Holding’in sahibi Sedat Ocakçı ve eşi yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı. Eşi ile birlikte İzmir'e getirilen Ocakçı böyle görüntülendi...

    Yozgat’ta drone fabrikası kurma vaadiyle tanınan Ocakçı Holding ile ilgili operasyonun düğmesine basıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 2,5 milyarlık vurgunun ardından ortadan kaybolan Ocakçı Holding’in sahibi iş adamı Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların borsa yatırımları ve satışını yaptıkları tokenle kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve drone fabrikası kurarak kâr payı dağıtacaklarını vadettikleri, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları öne sürüldü.

    Drone vaadiyle 2,5 milyar uçurdu! Kaçamadan yakalanan Sedat Ocakçı'dan ilk kare

    İzmir Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Ocakçı’ya ait üç iş yerinde operasyon başlattı. Çilingir vasıtasıyla İzmir Çiğli’deki iş yerlerine giren ekipler, bazı bilgi, belge ve materyallere el koydu. 

    Drone vaadiyle 2,5 milyar uçurdu! Kaçamadan yakalanan Sedat Ocakçı'dan ilk kare

    KAÇAMADAN YAKALANDI

    Operasyonların devamında; Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana’da, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, saklandıkları ikametgâhta İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şu ana kadar yapılan operasyonlarda 26 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. 

    Drone vaadiyle 2,5 milyar uçurdu! Kaçamadan yakalanan Sedat Ocakçı'dan ilk kare

    Sedat Ocakçı’nın yeğeni olan Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han’ın holdinge ait 2 milyar 500 milyon TL’lik soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçtığını iddia etmişti.  Holding binasının girişindeki levhalar kaldırılınca ve binaya kiralık pankartı asılınca mağdurlarda ortaya çıkmıştı. Evini ve arabasını satıp kredi çeken, elindeki paraları teslim eden mağdurlar ise önceki gün Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım önünde toplanmıştı.

    Drone vaadiyle 2,5 milyar uçurdu! Kaçamadan yakalanan Sedat Ocakçı'dan ilk kare

    FETÖ’DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

    Drone fabrikası kurma vaadiyle kısa sürede büyüyen ve Çiğli’de holding binası açan Sedat Ocakçı’nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen bir üsteğmen olduğu ortaya çıktı. Ocakçı, son paylaştığı videolu mesajında da “O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak” demişti. 

    Drone vaadiyle 2,5 milyar uçurdu! Kaçamadan yakalanan Sedat Ocakçı'dan ilk kare

    LÜKS HAYATLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

    Sedat Ocakçı paylaştığı bir videoda lüks hayatlarını gözler önüne serdi. Ocakçı, holding bahçesinde iki büyük hediye paketinin kurdelesini eşine açtırdı, paketlerden lüks  spor arabalar  ortaya çıktı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Drone vaadiyle 2,5 milyar uçurdu! Kaçamadan yakalanan Sedat Ocakçı'dan ilk kare
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