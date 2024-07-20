İzmir'de alevler yeniden yükseldi! Buca'da ormanlık alanda yangın çıktı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Temmuz 2024 17:43 - Güncelleme: 20 Temmuz 2024 18:10 - Güncelleme:

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İzmir'de günlerdir süren ve toplam 4 kişini hayatını kaybettiği yangınlara bir yenisi daha eklendi. Buca'da ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi. Ekipler yangına müdahale ediyor.