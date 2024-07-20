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İzmir'de alevler yeniden yükseldi! Buca'da ormanlık alanda yangın çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de günlerdir süren ve toplam 4 kişini hayatını kaybettiği yangınlara bir yenisi daha eklendi. Buca'da ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

İzmir günlerdir alevlerle mücadele etmeye devam ediyor. Buca'da geçtiğimiz günlerde söndürülen yangının ardından alevler yeniden yükseldi. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

İZMİR BUCA'DA ORMAN YANGINI

İzmir'in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde saat 15.52'de ormanlık alanda yangın çıktı. 

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına karşı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi söndürme çalışmalarını başlattı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR'DEN PEŞ PEŞE ACI HABER

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangında kanser hastası 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz, oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve yeğeni Mine Elmas'ın (35) cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Bergama'daki yangnda ise orman yangınına müdahale sırasında içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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