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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya, Orman Yangını, Itfaiye Ekipleri, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki dağlık alanda saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Aşırı sıcaklar yangınlara davetiye çıkarmaya devam ediyor. Bugün yangının adresi Antalya'nın Konyaaltı ilçesi oldu. 

Sarısu Mahallesi’ndeki dağlık alanda saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını! - 1. Resim

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Yangına itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi müdahalede bulunuyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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