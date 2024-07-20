Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını!
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki dağlık alanda saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Aşırı sıcaklar yangınlara davetiye çıkarmaya devam ediyor. Bugün yangının adresi Antalya'nın Konyaaltı ilçesi oldu.
Sarısu Mahallesi’ndeki dağlık alanda saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı.
EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR
Yangına itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi müdahalede bulunuyor.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı