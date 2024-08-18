İzmir'de baba ocağı yandı, Çorum'dan kalkıp geldi: On yılların birikimi kül oldu!

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı mevkiinde 4 gün boyunca süren ve birçok evin hasar gördüğü yangında babasının evi yanan adam gözyaşlarını tutamadı.

İzmir'deki yangın 4 gün önce ilçeye bağlı Yamanlar Dağı mevkiinde saat 21.10 sıralarında başlamıştı.

Yerleşim yerlerine yakın bir alanda ilerleyen yangın, rüzgarın da etkisiyle evlere ulaştı. Pek çok ev arasında Şükrü Özsoy'un Onur Mahallesi'nde bulunan baba evi de alevlere teslim oldu.

Evin yandığını öğrenen acılı adam ikamet ettiği memleketi Çorum'dan kalkıp İzmir'e geldi. Özsoy, küle dönen baba ocağını görünce yıkıldığını belirterek, duyduğu üzüntüyü anlattı.

"BÜTÜN ANILAR GİTTİ"

Ağabeyi ile birlikte evi zor şartlar altında yaptıklarını anlatan Özsoz, “Evin merdivenini ben yapmıştım, 17 yaşlarındaydım. Benim bütün gençliğim burada geçti. Maalesef her şey kül oldu, bütün anılar gitti. Yıkıldık, Çorum'dan buraya gelene kadar yol bitmedi. Annem burada olsaydı aşağıya inemezdi. Allah'tan yanımızdaydı. Feryat ettik” diye konuştu.

"HİÇBİR EŞYAMIZ KURTULMADI"

Yangını duyar duymaz arabaya atlayıp Çorum'dan geldiğini ifade eden Özsoy, şöyle konuştu:

“Evde bulunan hurdaları ayıklıyoruz. Başka hiçbir eşyamız kurtulmadı. Annemle ağabeyim burada oturuyordu. Şükür can kaybı yok. Malımızda zarar var, buna şükrediyoruz. Tek tesellimiz o. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediye ve AFAD ekipleri gelmiş ve kayıtları almış. Prosedür neyse o uygulanır.”

"DİŞİMLE, TIRNAĞIMLA BU EVİ YAPTIM, 500 BİN TL'LİK EŞYAM YANDI"

Evi yanan ve 30 senedir o evde yaşadığını anlatan Mustafa Acer de “Dişimle, tırnağımla çabaladım ve bu evi yaptım. Gece burası yanıyordu. İtfaiyeyi aradım. Ertesi sabah eşimle kahvaltı yapıyorduk. Kahvaltı dahi yapamadan her taraf toz duman oldu. Yangın bu tarafa doğru ilerledi. Yangın içeriye, çatıya sıçradı. Ateş bizim eve gelince ardından komşumun evi de yandı. Benim 500 bin TL'lik eşyam yandı. Bütün eşyam kül oldu” diye konuştu.

Tek isteğinin enkazının kaldırılıp evinin yeniden yapılması olduğunu vurgulayan Acer, hırsızlar dadanmasın diye ufak tefek, paslı eşyalarını toplayıp attıklarını belirtti.

“Şu anda oğlumun evinde kalıyorum” diyen Acer, son olarak eşini ve çocuğunu yangından zor kurtardığını, yangında eli ve yüzünün yandığını, bir an önce kendilerine destek olunmasını istediğini söyledi.