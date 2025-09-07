Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir'de eğitim uçağının düşme anı güvenlik kamerasında

İzmir'de eğitim uçağının düşme anı güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı
İzmir’in Torbalı ilçesinde 3 Eylül’de mısır tarlasına düşen eğitim uçağında öğrenci pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti. Kaza anına dair güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Selçuk-Efes Havalimanı'ndan 3 Eylül'de eğitim için öğrenci pilot Berfu Hatipoğlu ile havalanan uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle İzmir'in Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düşmüştü. Kazada pilot Hatipoğlu hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından yapılan açıklamada, "İzmir İli Torbalı İlçesi Kırbaş Mahallesinde 03.09.2025 günü Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna ait eğitim uçağı düşmüş, pilot adayı Berfu Hatipoğlu vefat etmiştir" ifadesi yer almıştı.

31 yaşındaki pilot adayı Berfu Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı.

UÇAĞIN DÜŞME ANI KAMERADA

Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği eğitim uçağının düşme anının görüntüsü ortaya çıktı.

Kırbaş Mahallesi'nde, uçağın düştüğü mısır tarlasına yakın bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, uçağın tarlaya düşmesi yer aldı.

Görüntülerde, uçağın düşmesinin ardından çevredekilerin "uçak düştü" şeklindeki sözleri de bulunuyor.

