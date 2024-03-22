Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > İzmir'de feci kaza! Ortalık kan gölüne döndü: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de feci kaza! Ortalık kan gölüne döndü: Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de feci kaza! Ortalık kan gölüne döndü: Ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı, kazanın ardından rapor tutan sürücülere arkadan gelen araçlar çarptı. 5 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Anadolu Caddesi Çiğli Santral Durağı yakınlarında yaşandı. Çiğli-Karşıyaka istikametinde seyreden A.K. (31) idaresindeki 35 ARZ 499 plakalı otomobil ile E.C.İ. (27) yönetimindeki 34 KD 5068 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi'nde çarpıştı. Sürücüler kaza tutanağı tutmak için araçtan indi.

İzmir'de feci kaza! Gece yarısı ortalık kan gölüne döndü: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ARKADAN GELENLER ARAÇLAR DEHŞET SAÇTI

Bu sırada arkadan gelen A.E'nin kullandığı 35 KA 8817 plakalı otomobil, önündeki 35 CDP 15 plakalı otomobille, kaza için yardıma gelen 35 KE 8835 plakalı otomobil ve elektrikli skuterin sürücüsü A.B.S'ye çarptı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Meydana gelen korkunç kazanın ardından daha önceki kaza için yardıma gelen ve 35 KE 8835 plakalı araçtan çıkan İsmail Taşdelen (31) ve Turan Taşdelen (58) yola savruldu. Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İsmail Taşdelen ve Turan Taşdelen'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan kazada yaralanan A.K. (31), M.Ü. (22), G.Ü. (25), A.A., T.Ç., A.B.S., ve A.E. çevre hastanelere sevk edildi.

İzmir'de feci kaza! Gece yarısı ortalık kan gölüne döndü: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

İsmail Taşdelen ve Turan Taşdelen'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mart ayında lapa kapa kar yağdı, okullar tatil edildi! Haberler peş peşe geldi... - GündemMart ayında lapa kapa kar yağdı, okullar tatil edildi!15 yaşındaki çocuk ortalığı birbirine kattı! Polisleri peşine taktı, sonu kötü oldu - GündemBursa'da sıcak saatler! Babasından kaçtı, polise yakalandıİzmir'de kan donduran cinayet! Önce arabaya aldı, sonra öldürüp bagajda sakladı... - Gündemİzmir'de kan donduran cinayet! Önce arabaya aldı, sonra öldürüp bagajda sakladı...Feci kaza! Belediye otobüsü Ankaralı sanatçıyı hayattan kopardı - GündemBelediye otobüsü Ankaralı sanatçıyı hayattan kopardıAYM Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesi Resmi Gazete'de - GündemAYM Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesi Resmi Gazete'deŞırnak'ta korku dolu anlar: Sele kapılan 2 vatandaş canını zor kurtardı - GündemSele kapılan 2 vatandaş canını zor kurtardıİki dil biliyordu, kolej mezunuydu... 50 yılını mağarada geçiren İskender Aga 'sır' geçmişiyle öldü - Gündem50 yılını dağda geçiren İskender Aga 'sır' geçmişiyle öldüYeşilçam'ın acı kaybı: Bahar Öztan hayatını kaybetti - GündemBahar Öztan hayatını kaybettiGazze'deki acil ateşkes teklifi için tarih belli oldu - GündemGazze'deki acil ateşkes teklifi için tarih belli olduBalıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi - GündemBalıkesir'de korkutan deprem
Sonraki Haber Yükleniyor...