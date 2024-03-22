İzmir'de feci kaza! Ortalık kan gölüne döndü: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı, kazanın ardından rapor tutan sürücülere arkadan gelen araçlar çarptı. 5 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Anadolu Caddesi Çiğli Santral Durağı yakınlarında yaşandı. Çiğli-Karşıyaka istikametinde seyreden A.K. (31) idaresindeki 35 ARZ 499 plakalı otomobil ile E.C.İ. (27) yönetimindeki 34 KD 5068 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi'nde çarpıştı. Sürücüler kaza tutanağı tutmak için araçtan indi.

ARKADAN GELENLER ARAÇLAR DEHŞET SAÇTI

Bu sırada arkadan gelen A.E'nin kullandığı 35 KA 8817 plakalı otomobil, önündeki 35 CDP 15 plakalı otomobille, kaza için yardıma gelen 35 KE 8835 plakalı otomobil ve elektrikli skuterin sürücüsü A.B.S'ye çarptı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Meydana gelen korkunç kazanın ardından daha önceki kaza için yardıma gelen ve 35 KE 8835 plakalı araçtan çıkan İsmail Taşdelen (31) ve Turan Taşdelen (58) yola savruldu. Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İsmail Taşdelen ve Turan Taşdelen'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan kazada yaralanan A.K. (31), M.Ü. (22), G.Ü. (25), A.A., T.Ç., A.B.S., ve A.E. çevre hastanelere sevk edildi.

İsmail Taşdelen ve Turan Taşdelen'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.