İzmir'de küfür edip polis darbettiler! 4 saldırgan serbest kaldı

İzmir'de küfür edip polis darbettiler! 4 saldırgan serbest kaldı

İzmir'de araç içinden havaya ateş açan şahıslar, polisin devreye girmesiyle çılgına döndü. Hakaretler savurup polisleri darbeden 4 saldırgan serbest bırakıldı. 

İzmir'in Selçuk ilçesinde geçtiğimiz çarşamba günü bir düğün salonu yakınında araç içerisinden havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, çevrede araştırma yapmaya başladı.

ARAÇTAN İNMELERİ SÖYLENİNCE ÇILDIRDILAR

Bu esnada ihbara konu olan siyah renkli bir otomobil durdurularak araçta bulunan iki kişiye inmeleri söylendi. Otomobil sürücüsü Ş.D. (29) ve ön koltuktaki D.S. (31) araçtan indirildiği sırada D.S., görevli polis memurlarını itekleyerek küfür etti; yanında bulunan gruptan da eklenen saldırganlar, polislere tekme ve yumrukla saldırdı.

POLİSLERİ DARBETTİLER

Müdahale sırasında polis memurları darp edilirken, takviye ekiplerin gelmesiyle kademeli güç ve biber gazı kullanılarak saldırganlar etkisiz hale getirildi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir'de küfür edip polis darbettiler! 4 saldırgan serbest kaldı - 1. Resim

4 SALDIRGAN DA SERBEST KALDI

Olay yerinden kaçmaya çalışan ve polise saldıran D.S. ile birlikte Ş.A. (20), M.Ş.K. (26) ve Ş.D. (29) isimli olan ve çok sayıda suç kayıtları da bulunan şüpheliler yakalanarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 18 Eylül günü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

