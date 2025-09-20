Alkollü şahıs halay başı olmak istedi! Kadın solistin boğazını sıktı

Hatay'da düğün esnasında halay başı olmak isteyen alkollü şahıs, kadın soliste saldırarak boğazını sıktı. "Esin Solist" olarak tanınan sanatçı, darp edildiğini belirterek "Birinin iki kadeh içip ‘Hatırlamıyorum' demesiyle ben bedel ödemek zorunda değilim" dedi.

Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde yapılan düğün esnasında yaşanan olayda düğüne katılanlar arasında yaşanan halay başı mendili tartışması sonrasına alkolü bir şahıs, Esin Solist'e saldırdı. Saldırı anında alkollü şahıs, kadının boğazını sıkarak zor anlar yaşattı. Cep telefonuyla kameraya yansıyan anlarda şarkıcı kadın zor anlar yaşadı.

KISA SÜRE ÖNCEDE BAŞKASIYLA TARTIŞMIŞ

Saldırganın yaklaşık 45 dakika önce de başka bir kişiyle tartıştığını belirten Esin Solist, şahsın kendisine öncelikle "Karşıma geçip şarkı söyleyeceksin, ben ve akrabalarım halay çekeceğiz yoksa burayı taratırım" dediğini söyledi. Şikayet üzerine ifadesi alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldığı öğrenilirken Esin Solist, "İki çocuğum var, kimseye muhtaç olmamak için çalışıyorum" dedi.

"BURAYA KADARMIŞ DİYE DÜŞÜNDÜM"

Saldırı anında korktuğunu ifade eden O anları anlatan Esin Solist, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: