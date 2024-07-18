İzmir'de park yeri kavgası! Silahlar çekildi, yaralılar var

İzmir'in Karabağlar ilçesinde park etme nedeniyle iş yeri sahibi ve çalışanlar ile otomobildekiler arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde yaşandı. Bir kafenin önüne otomobilini park etmeye çalışan A.S. (28) ve M.M.S. (49) ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi O.B. de olaya müdahale etmek istedi.

BIÇAK VE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Taraflar arasında çıkan bıçak ve silahlı kavgada O.B, tabancasıyla A.S. ve M.M.S'yi yaraladı. Açılan ateşte kurşunların isabet ettiği iş yeri çalışanı M.K.K. da bacağından yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan A.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen A.K, Ö.D, F.A. ve M.T'yi gözaltına aldı.

Olayın ardından kaçan iş yeri sahibi O.B'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.