Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İzmir'de park yeri kavgası! Silahlar çekildi, yaralılar var

İzmir'de park yeri kavgası! Silahlar çekildi, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de park yeri kavgası! Silahlar çekildi, yaralılar var
Kavga, Silahlı Kavga, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde park etme nedeniyle iş yeri sahibi ve çalışanlar ile otomobildekiler arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde yaşandı. Bir kafenin önüne otomobilini park etmeye çalışan A.S. (28) ve M.M.S. (49) ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi O.B. de olaya müdahale etmek istedi.

BIÇAK VE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Taraflar arasında çıkan bıçak ve silahlı kavgada O.B, tabancasıyla A.S. ve M.M.S'yi yaraladı. Açılan ateşte kurşunların isabet ettiği iş yeri çalışanı M.K.K. da bacağından yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan A.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen A.K, Ö.D, F.A. ve M.T'yi gözaltına aldı.

Olayın ardından kaçan iş yeri sahibi O.B'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Öğrenciler en çok bu kentleri seviyorlar! Şehirlere üniversite notu verildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Provokatörler TBMM'yi bastı! 'Hayvan yasası' görüşmelerinde kavga çıkardılar - GündemKöpek lobisi provokasyonuSon beş yılın bilançosu: Bayburt nüfusu kadar telefon mağduru varmış - GündemBayburt nüfusu kadar telefon mağduru varmışBM'den Türkiye'ye 2054 uyarısı! Önce zirveye ulaşacak, ardından azalmaya başlayacak - GündemBM'den Türkiye'ye 2054 uyarısı! Ülke nüfusu küçülecekAtama kararları Resmi Gazete'de! Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi - GündemErdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'deSokak hayvanları yasası ne içeriyor? - GündemSokak hayvanları yasası ne içeriyor?CHP'den 'sokak hayvanları' kararı: 'Ötanazi'yi hiçbir belediyemiz uygulamayacak - GündemCHP'den 'ötanazi' kararı: Belediyelerimiz uygulamayacak
Sonraki Haber Yükleniyor...