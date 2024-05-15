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İzmir'de terör operasyonu, çok sayıda gözaltı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de terör operasyonu, çok sayıda gözaltı var

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 10 Mart ve 24 Mart tarihlerinde DEM Parti seçim büroları önünde düzenlenen etkinliklerde terör örgütünün sözde marşlarını çalıp, eşlik ederek terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

9 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel flama, yasaklı kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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