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    • İzmir'de yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP lideri Özgür Özel'le görüştü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İzmir&#039;de yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP lideri Özgür Özel&#039;le görüştü
    Tunç Soyer, CHP, Özgür Özel, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP'den yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Genel Başkan Özgür Özel ile görüştü. Soyer, "Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim." dedi.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP tarafından 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmedi. 

    ADAY YAPILMAMASINA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

    Bu gelişmenin ardından zehir zemberek bir açıklama yapan Soyer, "Yeniden aday gösterilmeyeceğimi MYK toplantısından 5 dakika önce öğrenmemi, en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Daha da vahimi, aday belirleme sürecinde eksikler ve hata olduğunu düşünüyorum." demişti.

    "CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

    Bugünse Soyer, sosyal medya hesabından CHP lideri Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

    Soyer'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in davetiyle Ankara’da görüştük. İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim. Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Tunç SoyerCHPÖzgür Özel
    Haberler > Gündem > İzmir'de yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP lideri Özgür Özel'le görüştü
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