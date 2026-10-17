İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından kentte vatandaşları sevindirecek bir adım atıldı. Belediye meclisinde alınan kararla geçen yıl İZBAN'dan kaldırılan 90 dakika aktarma uygulaması yeniden uygulanacak.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, İZBAN'ın 90 dakika aktarma sistemine yeniden dahil edilmesi ve 29 Ekim'de toplu ulaşım ücretinin 1 kuruş olarak uygulanması kararlaştırıldı. Engelsiz Yaşam Köyü'nün Büyükşehir Belediyesi bünyesine alınması ve merkeze Dr. Burhan Özfatura'nın adının verilmesi de oturumun öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ekim ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu yönetiminde gerçekleştirildi. Oturumda toplu ulaşım, İzmir Körfezi'nin korunması, engelli bireylere yönelik hizmetler ve kentin ulaşım altyapısına ilişkin konu başlıkları görüşüldü.

İzmirlileri sevindiren İZBAN adımı! Geçen yıl kaldırılan uygulama geri getirildi

BAYRAMDA ULAŞIM 1 KURUŞ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek tören ve kutlama etkinliklerine katılımı kolaylaştırmak ve toplu ulaşımı teşvik etmek amacıyla, toplu ulaşım ücretinin 1 kuruş olarak uygulanması kararlaştırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZTAŞIT, İZULAŞ, METRO AŞ ve İZDENİZ AŞ'de uygulanacak tarife doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılması hâlinde ulaşım ücretsiz olacak.

İzmirlileri sevindiren İZBAN adımı! Geçen yıl kaldırılan uygulama geri getirildi

İZBAN'DA 90 DAKİKA AKTARMA YENİDEN BAŞLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görüşülen önergeyle İZBAN'ın, 16 Ekim itibarıyla 90 dakika aktarma sistemine dahil edilmesi uygun bulundu. Böylece uygulama yeniden başladı. İzmirim Kart ile yapılan ilk binişin ardından 90 dakika içinde İZBAN'da gerçekleştirilecek aktarmalar, 20 kilometreye kadar ücretsiz olacak.

İzmirlileri sevindiren İZBAN adımı! Geçen yıl kaldırılan uygulama geri getirildi

ENGELSİZ YAŞAM KÖYÜ'NDE BURHAN ÖZFATURA'NIN ADI YAŞATILACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Konak'taki Engelsiz Yaşam Köyü'nün belediye bünyesinde hizmet vermesini ve adının "Dr. Burhan Özfatura Engelsiz Yaşam Köyü" olarak değiştirilmesini oy birliğiyle kabul etti. Engelli bireylerin eğitimi ve toplumsal hayata katılımı için uzun yıllardır çalışan Özfatura, merkezin 2019'da hayata geçirilmesinde kurucu vakıf başkanı olarak görev almıştı.

İZMİR KÖRFEZİ BİLİMSEL VERİLERLE MERCEK ALTINA ALINACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına yönelik bilimsel araştırma ve izleme çalışması başlatmaya hazırlanıyor. Başkanlık makamınca meclis gündemine eklenen önergeyle, "İzmir İli Oşinografik Araştırma ve İzleme Projesi" hizmetinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nden (TÜBİTAK MAM) satın alınması konusu meclisin değerlendirmesine sunuldu. Önerge, görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

BUCA-SARNIÇ HATTI İÇİN YENİ PLANLAMA SÜRECİ

İzmir'de Buca merkez ile Gaziemir arasındaki ulaşımı güçlendirmesi hedeflenen Buca-Sarnıç güzergâhı için yeni bir planlama adımı atıldı. Güzergahın imar planlarına işlenmesi şeklindeki önerge, görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. İzmir Ulaşım Ana Planı doğrultusunda hazırlanan çalışma kapsamında, mevcut ulaşım sisteminin iyileştirilmesi, bağlantıların sürekliliğinin sağlanması ve güzergâh çevresindeki kentsel gelişme eğilimlerinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca yeni gelişme alanlarının belirlenmesi öngörülüyor. Bu kapsamda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonu ile bilgi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Revizyonu önerisinin, üst ölçekli planlar çerçevesinde değerlendirilmesi gündeme geldi.

BUCA ONAT TÜNELİ İLE OTOGAR ARASINDAKİ BAĞLANTI YOLLARI PLANLANIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi oturumunda, Buca Onat Tüneli ile Otogar arasındaki ulaşımı sağlayacak bağlantı yollarına ilişkin imar planı değişikliği önerisi de gündeme geldi. "Buca Onat Tüneli-Otogar Arası Bağlantı Yolları Uygulama Projesi" kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi, görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi. Düzenlemeyle, bağlantı yollarının projeye uygun şekilde planlanması hedefleniyor.

MECLİSTE BAŞKAN VEKİLLERİ SEÇİLDİ

Oturumda, meclis birinci ve ikinci başkan vekillerinin seçimi de gerçekleştirildi. Gizli oylama sonucunda Altan İnanç Birinci Başkan Vekili, Ümran Göçen ise İkinci Başkan Vekili seçildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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