AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, aldığı kararın ardından ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a inandığını ve çok güvendiğini dile getiren Tugay, "İzmir için çok iyi olacak. İzmirliler için en iyi olanın bu olduğuna kanaat getirdikten sonra böyle bir karar verdim" dedi. Sürecin perde arkasını anlatan Tugay, Bakan Kurum ile görüşmesini 'kırılma noktası' olarak değerlendirdi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma sürecini ve yaşananların perde arkasını ilk kez anlattı.

Aldığı karar sonrası Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, AK Parti rozetinin kendisine takılmasına giden süreci değerlendirdi.

Cemil Tugay, AK Parti'ye geçtikten sonra ilk kez konuştu: Erdoğan'a çok güveniyorum

"ERDOĞAN'A ÇOK GÜVENİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki süreçte İzmir'i yalnız bırakmayacağına emin olduğunu vurgulayan Tugay, "Ben güveniyorum ona; inanmaktan da öte, çok güveniyorum." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın tavrı bana hayatım boyunca unutamayacağım bir gururu yaşattı" şeklinde konuşan Cemil Tugay, kendisi için en büyük kazancın Erdoğan'ın güçlü desteğini hissetmek olduğunun altını çizdi.

Cemil Tugay, AK Parti'ye geçtikten sonra ilk kez konuştu: Erdoğan'a çok güveniyorum

"DOĞRU OLANI YAPTIM"

İzmirliler için en iyi olanın bu olduğuna kanaat getirdikten sonra AK Parti'ye katılma kararı aldığını belirten Tugay, "İzmir için çok iyi olacak, ateşten gömlek giydim ama doğru yaptığıma inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Cemil Tugay, AK Parti'ye geçtikten sonra ilk kez konuştu: Erdoğan'a çok güveniyorum

"BAKAN KURUM GÖRÜŞMESİ KIRILMA NOKTASIYDI"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşmesinin süreçte etkili olduğunu söyleyen Tugay şu sözleri kullandı:

Süreci ben de tam olarak bilmeden yaşadım. Benim için kırılma Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'la görüşmemizden sonra oldu. Karabağlar'da 440 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm sorunumuzu konuşmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığımıza gittik, görüştük. Bu konunun ardından bana Bakan Kurum, "İzmir nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz?" dedi. "Vallahi elimizden geleni yapıyoruz ama epey bir sıkıntımız var" dedim. "Bağımsız olarak mı devam edeceksin?" dedi. "Şu anda öyle düşünüyorum. Herhangi bir verilmiş kararım yok" diye cevap verdim. Geçmiş dönemde İzmir'e ulaşmaya çalıştıklarını ama belediye başkanları tarafından dışlandıklarını söyledi. "Biz ne zaman bir şey yapmak istesek hep bunu engelleyecek adımlar attılar. Biz de bundan mutsuzuz" dedi. Ve tecrübeli bir siyasetçi olduğu için bu noktada "Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak" dedi. "Bağımsız olarak da bunu yapamaz mıyız?" dedim. O da "Öyle de olur ama siyasetin doğası gereği AK Parti'yle olursan daha da başarılı işler yaparsın" dedi ve kafamda böyle bir parantez açtı. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım. O gün Bakan Murat Kurum'un bana olan sıcak ve dostane tavrından çok etkilendim. Sonraki süreçte de hem sayın Kurum ile birkaç görüşmemiz oldu hem de dolaylı olarak konunun Cumhurbaşkanı'na iletildiğini, onun da böyle bir şeyi istediğini söylediler. Epeyce bir düşündüm.

"SÖZLERİ YERİNE GETİRMEMİZ LAZIM"

Verdiği kararın nedenlerine ve İzmir'in yönelik projelere dair konuşan Cemil Tugay, "Sonuçta ben 4 ay bağımsız çalıştım, biliyorsunuz. Biz bu dönemde aday olurken İzmir halkına bir sürü söz verdik, birçok şey vaat ettik. İki buçuk senedir belediye başkanıyım ve bu sürede gerçekten çok çabaladım. Göreve geldiğimde iyi durumda bir belediye devralmadım. Kimseyi şikayet etmek için söylemiyorum ama herkesin gözü önünde yaşanan gerçekler var. Maddi sıkıntıları bir tarafa; gerçekten plansız, programsız, adeta kadrosuz, sorunların biriktiği bir şehir ve belediye teslim aldım. Nereye baksam bir sorun var ve insanlar sürekli şikayet ediyor. Herkes belediye hizmetlerinden memnuniyetsizliğini dile getiriyor. En basitinden yol meselesi var mesela. Göreve geldiğimde İZBETON gerçekten anormal bir borç batağına saplanmıştı. Kentsel dönüşüm projelerini ellerine yüzlerine bulaştırmışlar ve sonrasında iş işten çıkılmaz bir hale gelmiş. İşte biz böyle bir başlangıç yaptık. Ancak geçen iki buçuk yıl içerisinde bütçeyi denkleştirdim, kadroyu toparladım ve belediyeyi gerçekten iyi bir hale getirdim. Ama diğer taraftan iki buçuk sene geçti, en fazla iki buçuk sene zamanımız var. Bu süre içerisinde verdiğimiz sözleri yerine getirmemiz lazım. Yani trafikle, ulaşımla ilgili konular, alt yapıyla ilgili konular var" ifadelerine yer verdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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