İzne geldiği memleketinde öldürülmüştü! Onbaşının son görüntüleri ortaya çıktı

İzne geldiği Denizli'de eğlence çıkışı öldürülen sözleşmeli onbaşının, 5 kişilik grup tarafından darbedildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

17 Ağustos Cumartesi günü gece 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde, görev yaptığı Hakkari’den memleketi Denizli’ye izne gelen piyade sözleşmeli onbaşı Muhammet Yazır ile bir grup arasında eğlence mekanı çıkışı tartışma yaşandı.

5 KİŞİ BİR OLUP ONBAŞIYA SALDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişilik grup izne gelen askere saldırdı. Olayın ardından bıçakla ağır yaralanan Yazır, ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan Yazır, doktorların tüm müdahalesine rağmen aşırı kan kaybından dolayı hayatını kaybetti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından, kavgaya karışan Samet A., Halil Basri C., Enes B., U.T. ve T.Ç., polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Samet A., Halil Basri C. ve Enes B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken; diğer şüpheliler U.T. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DARBEDİLDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

İzne gelen askerin 5 kişi tarafından darp edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 5 kişinin Yazır’a saldırdığı, yerde tekme ve yumruklar attığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise yerde kanlar içerisinde kalan Yazır’a sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği anlar yer alıyor.