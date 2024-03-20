'Araçta çocuklarım var' dese de durduramadı! Trafikte dehşet anları kamerada

Adana’da bir kadın trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı başka bir kadını çocuklarının gözü önünde dövdü. Dehşet anları yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kayda alındı.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Aracı ile yola çıkan bir kadın, trafikte yol verme meselesi yüzünden başka bir kadın sürücüyle tartıştı.

"ARAÇTA ÇOCUKLARIM VAR GİT" DEDİ DAYAK YEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden inen kadın sürücü, kendisine yol vermeyen kadına yumrukla saldırdı. Bu sırada darp edilen kadının, "Araçta çocuklarım var git" diye bağırdığı duyulurken, o anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

zanlı öğretmen çıktı

Yumruklu saldırıya uğrayan kadın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yaptıkları incelemede ekipler kadının bir okulda öğretmen olan R.Ş. olduğunu tespit etti. R.Ş., evinde gözaltına alınırken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.