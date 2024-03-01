Trafikte olay tartışma! Maç sonu Kerem Aktürkoğlu'nu hedef aldılar! Gece yarısı sokak ortasında olay sözler

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük ile oynanan maç sonu evine dönerken trafikte bir kişiyle tartıştı.

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Galatasaray, taraftarına şok yaşattı.

Kupadan elenen Sarı-kırmızılılarda maç sonu Kerem Aktürkoğlu'na yapılanlar geceye damga vurdu.

Evine dönerken trafikte bir kişiyle tartışan Kerem, tatsız bir olayla karşılaştı.

TRAFİK MAGANDALARI KEREM AKTÜRKOĞLU İLE TARTIŞTI

Olay yerinden geçen bir vatandaşın çektiği görüntülerde şahsın Kerem Aktürkoğlu'na "Sen milli takım oyuncususun" dediği, milli oyuncunun da "Öyleyim öyleyim" cevabını verdiği duyuldu.

Yaşanan tartışmanın maçla ilgili olmadığı ve trafik tartışması olduğu öne sürüldü.

Kerem Aktürkoğlu 2-0 mağlup oldukları Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de başlamış ve 73 dakika sahada kalmıştı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 14 gol, 8 asistlik istatistik yakaladı.