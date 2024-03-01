Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Trafikte olay tartışma! Maç sonu Kerem Aktürkoğlu'nu hedef aldılar! Gece yarısı sokak ortasında olay sözler

    Trafikte olay tartışma! Maç sonu Kerem Aktürkoğlu'nu hedef aldılar! Gece yarısı sokak ortasında olay sözler

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük ile oynanan maç sonu evine dönerken trafikte bir kişiyle tartıştı.

    Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Galatasaray, taraftarına şok yaşattı.

    Kupadan elenen Sarı-kırmızılılarda maç sonu Kerem Aktürkoğlu'na yapılanlar geceye damga vurdu.

    Evine dönerken trafikte bir kişiyle tartışan Kerem, tatsız bir olayla karşılaştı.

    TRAFİK MAGANDALARI KEREM AKTÜRKOĞLU İLE TARTIŞTI

    Olay yerinden geçen bir vatandaşın çektiği görüntülerde şahsın Kerem Aktürkoğlu'na "Sen milli takım oyuncususun" dediği, milli oyuncunun da "Öyleyim öyleyim" cevabını verdiği duyuldu.

    Yaşanan tartışmanın maçla ilgili olmadığı ve trafik tartışması olduğu öne sürüldü.

    Kerem Aktürkoğlu 2-0 mağlup oldukları Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de başlamış ve 73 dakika sahada kalmıştı.

    Bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 14 gol, 8 asistlik istatistik yakaladı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Beşiktaş’ın hocası Fernando Santos zaferden emin: Derbiyi biz kazanacağız - SporBeşiktaş’ın hocası Fernando Santos zaferden emin: Derbiyi biz kazanacağızAslan’ın kara perşembesi! Galatasaray yarı finali göremedi - SporAslan’ın kara perşembesi! Galatasaray yarı finali göremediZiraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte yarı finaldeki takımlar - SporEşleşmeler belli oldu: İşte yarı finaldeki takımlarFatih Karagümrük yarı finalde! Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti - SporGalatasaray'ın serisi kupaya veda maçıyla sona erdiTFF'den 7 Süper Lig kulübüne para cezası - SporTFF'den 7 Süper Lig kulübüne para cezasıAcun Ilıcalı'dan Barcelona'nın eski yıldızı Gerard Pique'ye Hull City jesti - SporAcun Ilıcalı'dan Barcelona'nın eski yıldızı Gerard Pique'ye Hull City jestiTFF'de sürpriz gelişme! Süper Lig yayın ihalesi iptal edildi - SporYayın ihalesi iptal edildi
    Sonraki Haber Yükleniyor...