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    • Haberler > Spor > Serhat Akın'dan olay itiraflar: Emre Belözoğlu Galatasaraylı, uçakta bana laf soktu

    Serhat Akın'dan olay itiraflar: Emre Belözoğlu Galatasaraylı, uçakta bana laf soktu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Serhat Akın, Fenerbahçe, Emre Belözoğlu, Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın'ın Ankaragücü - Fenerbahçe maçları sonrası yaptığı açıklamalar gündem oldu. Akın'ın 'Belözoğlu Galatasaraylı' ifadeleri dikkat çekti.

    Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu için dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

    Gurmespor adlı Youtube kanalında konuşan Akın, Türkiye Kupası'nda oynanan Ankaragücü - Fenerbahçe maçındaki bir görüntüden dolayı eleştiride bulundu.

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu olmasına rağmen Belözoğlu'nun atılan gollere sevindiğini öne süren Serhat Akın, milli takım kampında geçen konuşmadan söz etti.

    SERHAT AKIN: EMRE BELÖZOĞLU GALATASARAYLI

    Emre Belözoğlu'na Fenerbahçeli taraftarların gösterdiği tepkileri yorumlayan Serhat Akın, şöyle konuştu:

    "Çünkü Galatasaraylı bir oyuncu her zaman Galatasaray'a aittir. Ben anlatıyorum ya... 6-0'lık maçtan sonra Emre Belözoğlu, Inter'de oynamasına rağmen bana laf soktu. Ergün Penbe, Bülent Korkmaz, Hakan Ünsal falan kimse bana laf söylemedi. Emre Belözoğlu 'sen nasıl böyle bir açıklama yapıyorsun ya' dedi. Ben de dedim ki ben ne açıklaması yaptım. Sen Inter'de oynuyorsun."

    EMRE BELÖZOĞLU: HİÇ DÜŞÜNMEZDİM, ÜZGÜNÜM

    Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşma sonrası kendisine yapılan küfürlü tezahüratlar sonrası üzgün olduğunu belirtmişti.

    "Bunu yaşayacağımı hiç düşünmezdim" çıkışını yapan Belözoğlu, "Ben Fenerbahçeli Emre'yim. Bana sokakta insanlar bu sevgiyi hissettirdiler. Bunu yaşayacağımı hiç düşünmezdim. Üzgünüm. Allah 150 sene ömür verseydi böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Bundan dolayı çok üzgün olduğumu söylemek isterim. Emre Belözoğlu’nu yakından tanıyanlar benim Fenerbahçe’yi gerçekten kalbimin en güzel yerinde sakladığımı bilir." ifadelerini kullanmıştı.



    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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