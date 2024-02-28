Szymanski, Sacha Boey'in altında kalmayacak! Fenerbahçe tarihine geçecek bonservis bedeli

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla Avrupa devlerini peşinden koşturan Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski için Serie A devinin görüşmelere başladığı bildirildi.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırttı. Sarı-lacivertlilerin yıldızının gösterdiği performansın Avrupa devinin ilgisini çektiği öne sürüldü.

ATALANTA SZYMANSKİ'Yİ İSTİYOR

II Mattino'nun haberine göre; Serie A devi Napoli, Piotr Zielinski'nin alternatiflerini belirledi. Inter ile ön anlaşma imzaladığı belirtilen Piotr Zielinski'nin alternatiflerinin Atalanta'dan Teun Koopmeiners ile Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski olduğu aktarıldı. Napoli'nin Teun Koopmeiners ile Sebastian Szymanski'yi transfer listesine dahil ettiği vurgulandı.

Teun Koopmeiners için Avrupa'dan çok sayıda dev kulübün ilgisinin bulunduğu ancak yıldız futbolcunun önceliğinin Napoli olduğu kaydedildi. İtalyan ekibindeki gerçekçi transfer hedefinin Sebastian Szymanski olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'YE 30 MİLYON EURO

Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'nin 30 milyon euro civarında bir bonservis bedelini kabul etmeyi planladığı aktarıldı. Napoli'nin Victor Osimhen'in yerine de Lille'den Jonathan David ile ilgilendiği kaydedildi. Serie A devinin Jonathan David için 40 milyon euro civarında bonservis bedeli ödemeyi düşündüğü vurgulandı.

41 MAÇTA 12 GOL 14 ASİST

Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, bu sezon sarı-lacivertlilerde 41 maça çıktı. Polonyalı on numara bu müsabakalarda 12 gol sevinci yaşadı. Sebastian Szymanski aynı süreçte 14 asist üretti.

24 yaşındaki on numaranın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Sebastian Szymanski'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

FENERBAHÇE 9 MİLYON 750 BİN EURO ÖDEMİŞTİ

Legia Varşova altyapısında yetişen Sebastian Szymanski daha sonra Dinamo Moskova'nın yolunu tuttu. Polonyalı on numara, 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Feyenoord forması giydi. Fenerbahçe, Sebastian Szymanski için sezon başında 9 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödedi. Sebastian Szymansk, Polonya Milli Takımı'nda 30 karşılaşmada şans buldu. 24 yaşındaki futbolcu bu müsabakalarda 2 kez rakip ağları sarstı.