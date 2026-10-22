Kadınları yurt dışında para karşılığında üreme hücresi satmaya yönlendiren suç şebekesine yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 36 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kadınları para karşılığında üreme hücresi satmak üzere yurt dışına yönlendiren suç şebekesine yönelik yürütülen 8 şüpheli tutuklanırken, 36 şüpheli hakkında adli kontrol talep edildi.

Bir kişi ise sağlık sorunları nedeniyle emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yasa dışı tüp bebek ve donor ağını açığa çıkaran süreç, eşinin şüpheli hareketlerinden takibe düşen bir kocanın CİMER'e yaptığı ihbarla başladı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, aylar süren titiz bir teknik ve fiziki takip başlattı.

Yasa dışı üreme ticareti operasyonunda 8 tutuklama

Yürütülen çalışmalarda Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat bilgileri ve diğer delillerin incelenmesi sonucunda, Türk vatandaşı kadınların para karşılığında yumurta satışı yapmak üzere yurt dışına yönlendirildiği belirlendi.

41 KADININ 811 KEZ YUMURTA SATTIĞI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde 41 kadının toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirdiği tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yasa dışı üreme ticareti operasyonunda 8 tutuklama

Operasyon kapsamında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün de aralarında bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yasa dışı üreme ticareti operasyonunda 8 tutuklama

Soruşturma kapsamında 44 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala