Kadir Şeker vakasını hatırlattı! Sevgilisini döven adamı boğazından bıçakladı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Temmuz 2024 11:29 - Güncelleme: 4 Temmuz 2024 11:36 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da kız arkadaşıyla kavga eden kişi, kavgayı ayırmak isteyen başka bir kişi tarafından boğazından bıçaklandı. O anlar çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.