Kadir Şeker vakasını hatırlattı! Sevgilisini döven adamı boğazından bıçakladı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'da kız arkadaşıyla kavga eden kişi, kavgayı ayırmak isteyen başka bir kişi tarafından boğazından bıçaklandı. O anlar çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.
Bursa merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi Dilek Sokak üzerinde kız arkadaşıyla tartışan Yusuf G., tartışmanın büyümesiyle kız arkadaşını sokak arasında darp etmeye başladı.
KAVGAYI AYIRIRKEN BOĞAZINDAN BIÇAKLADI
Kavgayı apartmandan gören Erhan Ş., hemen aşağı inip yardım etmek istedi. Yusuf G., kavgayı ayırmak isteyen Erhan Ş.'ye küfürler savurdu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Erhan Ş., Yusuf G.'yi boğazından bıçakla yaradı.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı genci Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yusuf G.'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken polis olay yerinden kaçan Erhan Ş.'yi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili tahkikat sürerken kavga anı ise kameraya anbean yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı