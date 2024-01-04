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    Kağıthane'de sıcak saatler! Servis minibüsü cayır cayır yandı

    Kağıthane’de hareket halindeki servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Cayır cayır yanan minibüs ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Kağıthane’de seyi halindeki servis minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.  Yangın, saat 06.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi Selvi Caddesi'nde meydana geldi.

    YANGINI FARK EDEN SÜRÜCÜ ARACI KENARA ÇEKTİ

    Cadde üzerinde seyir halinde olan servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı sağ şerife çekerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan minibüse müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İstanbulKağıthane
    Haberler > Gündem > Kağıthane'de sıcak saatler! Servis minibüsü cayır cayır yandı
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