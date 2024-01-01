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    Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları ölmüştü! Elektrikli soba faciasından kurtaran uyku

    Adana'da, yılbaşı gecesi açık bırakılan elektrikli soba faciaya neden oldu. Soba devrildi, anne, baba ve 2 yaşındaki ikiz çocuklardan biri hayatını kaybetti. Kahreden olayda hayatını kaybeden çiftin 2 çocuklarının daha olduğu, yılbaşı gecesi ailece anneannelerine gittikleri ve uyuyunca eve götürülmeyince hayatta kaldıkları ortaya çıktı.

    Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları ölmüştü! Elektrikli soba faciasından kurtaran uyku
    Güncel Haberleri  / Ajanslar

    Kahreden olay Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne Nazan (34), baba Enis (39), 2 yaşındaki ikiz kardeşler Demir ve Kaan Lamba, gece yeni yıla girdikten sonra elektrikli soba açık halde uyudu.

    SABAH KOMŞULARI FARK ETTİ

    Sabah saat 06.00 sıralarında bir komşu dışarı çıktığında, Lamba ailesinin evinin yandığını görüp hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale edip yangını söndürdü. İçeri giren ekipler anne, baba ve ikiz kardeşleri çıkardı.

    Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları ölmüştü! Elektrikli soba faciasından kurtaran uyku

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne, baba ve ikiz kardeşlere müdahale etti ancak dumandan zehirlenen anne, baba ve ikiz çocuklardan Kaan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları ölmüştü! Elektrikli soba faciasından kurtaran uyku

    KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

    Durumu ağır olan Demir Lamba'yı ise itfaiye ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajı hayata döndürdü. Demir Lamba, daha sonra Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden anne, baba ve çocuk otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

    Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları ölmüştü! Elektrikli soba faciasından kurtaran uyku

    İKİ KARDEŞ UYUYUNCA HAYATTA KALDI

    Lamba ailesinin Bulut (9) ve Irmak (7) isimli iki çocukları daha olduğu, akşam ailenin yılbaşını geçirmek için ailece aynı köydeki anneanneleri Selma Lamba’ya gittikleri öğrenildi.

    Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları ölmüştü! Elektrikli soba faciasından kurtaran uyku

    Yeni yıla girildikten sonrada Lamba ailesinin evine gitmek istediği, Bulut ile Irmak uyuduğu için anne ve babanın ikiz çocuklarını alıp diğer iki kardeşi anneannelerinde bıraktığı öğrenildi. Sabaha karşı da yangın çıkınca gece anneannelerinde uyudukları için iki kardeşin hayatta kaldıkları ortaya çıktı.

    Amca Halil Lamba, iki çocuğun uyuduğu için hayatta kaldığını belirterek, “Çocuklar uyumayıp eve gitseydi belki şimdi onlar da hayatta olmayacaktı” dedi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Ajanslar
    AdanaYangın
    Haberler > Güncel > Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları ölmüştü! Elektrikli soba faciasından kurtaran uyku
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