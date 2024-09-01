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Kahramanmaraş'ta çatışma! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kahramanmaraş&#039;ta çatışma! Çok sayıda yaralı var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta gece yarısı ortalık karıştı. İki farklı bölgede çıkan silahlı çatışmalarda yaralananlar olduğu öğrenildi. Polislerin çalışmaları sürüyor.

İlk olay, Onikişubat İlçesi Maarif Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir grup, bölgedeki bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bir diğer silahlı çatışma ise Dulkadiroğlu İlçesi Milli Eğitim Caddesi'nde meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar sağlıkçılar tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin iki olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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