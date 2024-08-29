Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul Bayrampaşa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Bayrampaşa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir iş yerinin önünde yaşanan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganları yakalama çalışmaları sürdürülüyor.

İstanbul Bayrampaşa’da bir iş yerinin önünde silahlı çatışma meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Öte yandan polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışması sürüyor.

İstanbul Bayrampaşa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Olay, saat 19.00 sıralarında İstanbul Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki bir iş yerinin önünde oturan grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra grup içindeki 2 şahıs, yanlarında bulunan silahla ateş etmeye başladı. Olayda Ali Çelik ve Ali Şen isimli iki kişi yaralanırken şahıslar olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Bayrampaşa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Şen yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta çalışma yaparken caddenin bir bölümü polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatıldı. Emniyet güçlerinin silahlı saldırganları arama çalışmaları ise devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ağustos'ta saldırıya uğramıştı! Husiler yanan Yunan petrol gemisine düzenlenen operasyonu paylaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatay'da orman yangını! - GündemHatay'da orman yangını!Bakan Fidan Brüksel’de açıkladı! Avrupa ülkelerine vize serbestliği gelecek mi? - GündemAvrupa ülkelerine vize serbestliği gelecek mi?Adana'da korkutan bir deprem oldu - GündemAdana'da korkutan bir deprem olduHamas ve İsrail anlaştı! Gazze'de çatışmalara 'çocuk felci aşısı' arası - GündemGazze'de çatışmalara 'aşı' arasıSultanbeyli’de dehşet dolu anlar! Kasap dükkanı uzun namlulu silahla tarandı - GündemKasap dükkanı uzun namlulu silahla tarandıİstanbul'da yarın hafta sonu yollar trafiğe kapalı olacak - Gündemİstanbul'da yarın hafta sonu yollar trafiğe kapalı olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...