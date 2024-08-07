Kahreden ölüm! Makineden çamaşırları çıkarırken akıma kapıldı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde makinede yıkanan çamaşırları boşalttığı esnada elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Kaynarca ilçesi Arifağa Mahallesi'nde iddiaya göre, Saime Topçu isimli kadın makinede yıkadığı çamaşırları boşalttığı esnada kaçak elektrik akımına kapıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Topçu'nun yere yığıldığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı