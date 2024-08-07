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Genç kadın kaldırımda ölü bulundu! Çatıda bulunan mektup kafaları karıştırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Genç kadın kaldırımda ölü bulundu! Çatıda bulunan mektup kafaları karıştırdı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da sabah saatlerinde 25 yaşındaki Gamze Ö.'nün kaldırımda cansız bedeni bulundu. Genç kadının çamaşır asarken düştüğü düşünülürken çatıda bulunan mektup ise kafaları karıştırdı.

Antalya'da sabah 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 7. Sokak üzerinde meydana gelen olayda bir kişinin kaldırım üzerinde kanlar içerisinde ve hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

PANSİYONDA YAŞIYORMUŞ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde isminin Gamze Ö. (25) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı araştırmada Gamze Ö.'nün 29 Temmuz'dan bu yana sokak üzerinde bulunan bir pansiyonda kaldığını belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

İlk olarak çamaşır asarken dengesini kaybederek düştüğü değerlendirilen genç kadının, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sırasında pansiyonun çatısına bir mektup bıraktığı öğrenildi. Genç kadının cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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