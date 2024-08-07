Naci Görür'den Adana meydana gelen 3 depremle ilgili konuştu: 6 Şubat depremlerinin etkisi var

Adana'nın Kozan ilçesinde bu sabah 4.6, 4 ve 4.5 şiddetinde depremler meydana geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Naci Görür, "Depremin doğrudan DAF ile ilgisi yok ama ondan enerji transfer etmiş olabilir. 6 Şubat hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bu sabah merkez üssü Kozan olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.8 OLARAK DUYURDU

Depremin hemen ardından Kozan 4,5 ve 4 büyüklüğündeki iki depremle daha sarsıldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, olumsuz bir ihbar alınmadığını açıkladı. Korkutan depreme dair bir açıklama da Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Açıklamada depremin büyüklüğünün 4,8 olduğu belirtilirken, merkezinin ise Mahyalar-Kozan olduğu ifade edildi. Depremin derinliği ise 5.0 kilometre olarak açıklandı.

NACİ GÖRÜR'DEN ADANA DEPREMİ DEĞERLENDİRMESİ

Konuyla ilgili bir açıklama da Prof. Naci Görür'den geldi. Görür'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Adana, Kozan/Mahyalar yakınında ve Saimbeyli Fay Zonunda 4,8 deprem oldu. Bu depremi gene 4’den büyük 2 artçı izledi. Depremin doğrudan DAF ile ilgisi yok ama ondan enerji transfer etmiş olabilir. 6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir. Sevgiyle"