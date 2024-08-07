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Adana'da peş peşe korkutan depremler! AFAD ve Kandilli verileri paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adana&#039;da peş peşe korkutan depremler! AFAD ve Kandilli verileri paylaştı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından Kozan ilçesi 4,5 ve 4,0 büyüklüğündeki iki depremle daha sarsıldı.

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanından sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerde büyük hasar alan Adana, güne sallanarak uyandı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde oluşurken, depremin çevre il ve ilçelerden de hissedildiği kaydedildi.

PEŞ PEŞE SALLANDI

Kozan ilçesinde saat 05.32'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 05.33'te 4,5 ve saat 05.34'te 4,0 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Saat 05.58'de ise ilçe 3,7 ile sallandı.

KANDİLLİ 4,8 DEDİ

Korkutan depreme dair bir açıklama da Kandilli Rasathanesinden geldi. Açıklamada depremin büyüklüğünün 4,8 olduğu belirtilirken, merkezinin ise Mahyalar-Kozan olduğu ifade edildi. Depremin derinliği ise 5.0 kilometre olarak açıklandı.

Sarsıntının ardından herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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