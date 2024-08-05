Gümüşhane Kelkit'te korkutan deprem! AFAD duyurdu
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
AFAD, Gümüşhane'de meydana gelen deprem hakkında açıklama yaptı. Merkez üssü Kelkit olan depremin büyüklüğünün 3,6 olduğu açıklandı.
Gümüşhane'de meydana gelen deprem hakkında AFAD tarafından açıklama yapıldı.
AFAD, merkez üssü Kelkit olan depremin büyüklüğünün 3,6 olduğu duyurdu.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi