Gümüşhane Kelkit'te korkutan deprem! AFAD duyurdu

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Ağustos 2024 23:52 - Güncelleme: 5 Ağustos 2024 23:55 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

AFAD, Gümüşhane'de meydana gelen deprem hakkında açıklama yaptı. Merkez üssü Kelkit olan depremin büyüklüğünün 3,6 olduğu açıklandı.