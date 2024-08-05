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Gümüşhane Kelkit'te korkutan deprem! AFAD duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gümüşhane Kelkit&#039;te korkutan deprem! AFAD duyurdu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD, Gümüşhane'de meydana gelen deprem hakkında açıklama yaptı. Merkez üssü Kelkit olan depremin büyüklüğünün 3,6 olduğu açıklandı.

Gümüşhane'de meydana gelen deprem hakkında AFAD tarafından açıklama yapıldı.

AFAD, merkez üssü Kelkit olan depremin büyüklüğünün 3,6 olduğu duyurdu.

Gümüşhane Kelkit'te korkutan deprem! AFAD duyurdu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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