Traktör kazasında bir aile darmadağın oldu! Karı-koca öldü, çocukları yaralandı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Aydın'ın Köşk ilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği traktör devrildi. Feci kazada Sürücü ve eşi hayatını kaybetti, iki çocukları ise yaralandı.
Köşk ilçesinde Bülent Ölmez (50) idaresindeki plakasız traktör Başçayır Mahallesi yakınlarında, sürücüsü Bülent Ölmez'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Kazada traktörün altında kalan sürücü Bülent Ölmez ve eşi Selma Ölmez (49) hayatını kaybetti. Çiftin çocukları Beyza Ölmez (16) ve Mustafa Ölmez (21) ise yaralandı. Yaralılar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı