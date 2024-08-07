Traktör kazasında bir aile darmadağın oldu! Karı-koca öldü, çocukları yaralandı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 7 Ağustos 2024 10:17 - Güncelleme: 7 Ağustos 2024 10:39 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Aydın'ın Köşk ilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği traktör devrildi. Feci kazada Sürücü ve eşi hayatını kaybetti, iki çocukları ise yaralandı.