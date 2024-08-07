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Traktör kazasında bir aile darmadağın oldu! Karı-koca öldü, çocukları yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Traktör kazasında bir aile darmadağın oldu! Karı-koca öldü, çocukları yaralandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın'ın Köşk ilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği traktör devrildi. Feci kazada Sürücü ve eşi hayatını kaybetti, iki çocukları ise yaralandı.

Köşk ilçesinde Bülent Ölmez (50) idaresindeki plakasız traktör Başçayır Mahallesi yakınlarında, sürücüsü Bülent Ölmez'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
 
Traktör kazasında bir aile darmadağın oldu! Karı-koca öldü, çocukları yaralandı - 1. Resim

ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada traktörün altında kalan sürücü Bülent Ölmez ve eşi Selma Ölmez (49) hayatını kaybetti. Çiftin çocukları Beyza Ölmez (16) ve Mustafa Ölmez (21) ise yaralandı. Yaralılar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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