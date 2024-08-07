Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Motosiklet, park halindeki kamyonetin altına girdi! Sürücü feci şekilde can verdi

Motosiklet, park halindeki kamyonetin altına girdi! Sürücü feci şekilde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Motosiklet, park halindeki kamyonetin altına girdi! Sürücü feci şekilde can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran kamyonete, seyir halindeki motosiklet çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Bu sabah saat 06.00 sıralarında Küçükçekmece TEM Otoyolu Halkalı mevkii Ankara istikametinde edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken arıza ışığı yanan 41 YK 524 plakalı kamyonetin sürücüsü Yılmaz M., arıza nedeniyle aracını emniyet şeridine çekti.

KAMYONETİN ALTINA GİRDİ

Kamyonet sürücüsü aracından inmeden aynı yönde seyreden 34 GNV 435 plakalı motosiklet sürücüsü, duran kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet kamyonete ok gibi saplanırken, motosiklet sürücüsü başına aldığı darbe sonrası yola savruldu. Kazayı fark eden kamyonet sürücüsü Yılmaz M. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Motosiklet, park halindeki kamyonetin altına girdi! Sürücü feci şekilde can verdi - 1. Resim

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda önlem alırken, sağlık ekipleri yola savrulan Ersin K.'ye müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, motosiklet sürücüsü Ersin K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni incelenmek üzere ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda bir şerit trafiğe kapatılırken, trafik yer yer durma noktasına geldi. Öte yandan kamyonet sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'in Heniyye itirafı ABD yönetimini kızdırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı! Sıcaklık 40 dereceyi aşacak - GündemMeteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı!4 ilde 'Kuyu-15' operasyonu! Husumetli iki çete çökertildi - Gündem4 ilde 'Kuyu-15' operasyonu! Husumetli iki çete çökertildiErdoğan’ı Filistin konusunda eleştirmek  - GündemErdoğan’ı Filistin konusunda eleştirmekAdana'da peş peşe korkutan depremler! AFAD ve Kandilli verileri paylaştı - GündemAdana'da peş peşe 3 depremHükümet kararlı durdu, borçlu belediyeler pes etti - GündemHükümetin kararlı adımı inatlarını kırdıTürkiye 'adalet' için Lahey'in kapısında! Soykırım dosyasını bugün veriyoruz - GündemTürkiye 'adalet' için Lahey'in kapısında
Sonraki Haber Yükleniyor...