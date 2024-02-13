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    • Kahve dükkanı çalışanından mide bulandıran hareket! Mekan mühürlendi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Çalışan, Zabıta, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Edirne'de bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda, fincanların tükürükle temizlendiği anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, dükkan mühürlenerek faaliyeti durduruldu.

    Edirne’de bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan işletmede mide bulandıran görüntü kaydedildi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüde, işletme yetkilisi birinin kahve fincanlarını tükürerek temizlediği anlar yer alıyor.

    DÜKKAN MÜHÜRLENDİ

    Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekerken, Edirne Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, iş yerini mühürleyerek faaliyetini durdurdu.

    Kahve dükkanı çalışanından mide bulandıran hareket! Mekan mühürlendi

    RUHSATI DA YOKMUŞ

    Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Sosyal medyada yer alan olumsuz paylaşımlar ve belediyeye yapılan ihbarlar sonucunda durum tespit edildiği, gerekli müdahalenin yapılması için alışveriş merkezinde Harput Dibek olarak faaliyet gösteren kahveci dükkânına Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı İşyeri Denetim Birimi ve Zabıta ekipleri gittiği, kahve dükkânının hijyen ve sağlık şartlarına uymadığı, iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edildiği, faaliyetinin durdurulduğu ifade edildi.

    Kahve dükkanı çalışanından mide bulandıran hareket! Mekan mühürlendi

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ÇalışanZabıta
    Haberler > Gündem > Kahve dükkanı çalışanından mide bulandıran hareket! Mekan mühürlendi
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