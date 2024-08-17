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Kan donduran olay! Dini nikahlı eşini öldürüp intihar etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kan donduran olay! Dini nikahlı eşini öldürüp intihar etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tartıştığı dini nikahlı eşini vurarak öldüren şahıs daha sonra kendini öldürdü.

Bandırma 100. Yıl Mahallesi 1514 sokakta Fatma Aydovan 12 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi ile tartışma yaşadı ve tartışma sonucunda İbrahim A. tarafından ilk eşinden olan oğlu C.A ile birlikte silahla vuruldu.

Kan donduran olay! Dini nikahlı eşini öldürüp intihar etti - 1. Resim

Fatma Aydovan olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu C.A ise yaralı olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. İbrahim Ağzıkırık olayın ardından kendini de vurarak intihar etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılığın yaptığı incelemelerinin ardından cenazeler Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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