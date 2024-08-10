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Kan donduran olay! Pompalı tüfekle anne kızı yaraladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da anne ve kızı sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan gözaltına alınırken o anlar kameralara da yansıdı. Anne kızın sağlık durumu ise iyi.

Dün akşam saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Alemdar Caddesi'nde edinilen bilgiye göre, tekel bayisi işletmecisi M.A. ile arkadaşı olan anne Raziye H. ve kızı Nazlı H. arasında iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tartışma kavgaya dönüşerek iş yerinin dışına taşarken, M.A. pompalı tüfek ile anne ve kızının bacağına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan anne ve kızı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken durumların iyi olduğu öğrenildi.

Kan donduran olay! Pompalı tüfekle anne kızı yaraladı - 1. Resim

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Şüpheli M.A. ise polis ekipleri tarafından suç aleti silahla gözaltına alındı. Olay anına ilişkin görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; anne ve kızın vurularak yere düşmesi ve sağlık ekiplerin ilk müdahalesi yer alıyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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