Kanalizasyon hattına giren 2 işçi metan gazından zehirlendi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Çorum’da tıkanan kanalizasyon hattını açmak için terfi istasyonuna giren belediye işçisi ve onu kurtarmaya çalışan arkadaşı metan gazından etkilenerek bayıldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Çorum’un Sungurlu ilçesinde tıkanan kanalizasyon hattını açmak için ekipler seferber oldu. Terfi istasyonuna giren belediye işçisi ve onu kurtarmaya çalışan arkadaşı metan gazından etkilenerek içeride bayıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı