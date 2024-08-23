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Kanalizasyon hattına giren 2 işçi metan gazından zehirlendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kanalizasyon hattına giren 2 işçi metan gazından zehirlendi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum’da tıkanan kanalizasyon hattını açmak için terfi istasyonuna giren belediye işçisi ve onu kurtarmaya çalışan arkadaşı metan gazından etkilenerek bayıldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde tıkanan kanalizasyon hattını açmak için ekipler seferber oldu. Terfi istasyonuna giren belediye işçisi ve onu kurtarmaya çalışan arkadaşı metan gazından etkilenerek içeride bayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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