Kanalizasyon hattına giren 2 işçi metan gazından zehirlendi

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Ağustos 2024 16:43 - Güncelleme: 23 Ağustos 2024 16:51 - Güncelleme:

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Çorum’da tıkanan kanalizasyon hattını açmak için terfi istasyonuna giren belediye işçisi ve onu kurtarmaya çalışan arkadaşı metan gazından etkilenerek bayıldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.