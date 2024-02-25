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    Kandilli duyurdu! Bingöl'de korkutan deprem

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kandilli duyurdu! Bingöl&#039;de korkutan deprem
    Haber, Gönderim, Etiket, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kandilli Rasathanesi, Bingöl'de 3.6 büyüklüğüne bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 1.1 km derinliğinde gerçekleşen deprem korkuttu.

    Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor... Yurt içi ve yurt dışında her an yeni bir deprem daha meydana geliyor. İzmir'de yaşanan 3.9'luk sarsıntının ardından depremin adresi bu kez Bingöl oldu.

    BİNGÖL'DE KORKUTAN DEPREM

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Bingöl'ün Demirkanat-Kıgı mevkiinde saat 22:14 sıralarında yaşanan deprem, yerin 1.1 km derinliğinde gerçekleşti.

    AFAD DEPREMİ 3.2 OLARAK DUYURDU

    AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı. AFAD verilerine göre deprem, 22:14 sıralarında yerin 11 km derinliğinde gerçekleşti.

    Kandilli duyurdu! Bingöl'de korkutan deprem - 1. Resim

    UZMANLAR 7.0'LIK DEPREM İÇİN UYARIYOR

    Sık sık depremlerin yaşandığı Malatya, Elazığ'ın üzerinde bulunduğu Doğu Anadolu Fay hattına yakın bir yerde olması korkuttu. Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattının kesiştiği bir noktada bulunan Bingöl için uzmanlar 7. 0 büyüklüğünde bir deprem olabileceği konusunda uyarıyor. 

    Kandilli duyurdu! Bingöl'de korkutan deprem - 1. Resim

    İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Maraş depreminin bıraktığı noktadan itibaren, Doğanyol- Sivrice depreminin ucundan Karlıova'ya kadar giden kısımda, Sivrice, Palu, Bingöl, Hazar arasındaki olan kesim ve oradan Karlıova'ya kadar olan bölümün kırılmadığını belirterek, “Buralar da 6.5, 7 büyüklüğünde deprem oluşabilecek potansiyele sahip" demişti.

    SON DEPREMLER

    Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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